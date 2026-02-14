Ричмонд
Экономист Балынин рассказал о четвертом увеличении пенсий в 2026 году

Четвертое в 2026 году увеличение пенсий пройдет с 1 апреля. Как рассказал экономист Игорь Балынин, с этого дня социальные пенсии вырастут в среднем до 16590 рублей.

Источник: Аргументы и факты

Четвертое увеличение пенсий в 2026 году пройдет 1 апреля. В беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что с этого дня будут увеличены социальные пенсии на 6,8%.

Эксперт отметил, что это повышение затронет порядка 3,49 млн граждан РФ.

«Средний размер социальных пенсий в 2026 году увеличится с 15 533,90 ₽ до 16 590,21 ₽ Право на социальную пенсию имеют несколько категорий граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации. Это инвалиды и дети-инвалиды, дети-сироты, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины), а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации не менее 15 лет и достигшие указанного возраста и некоторые другие», — объяснил экономист.

Напомним, что с 1 января страховые пенсии по старости в России проиндексированы на 7,6%. Также с 1 января, 1 февраля и 1 марта увеличиваются пенсии у граждан, достигших 80-летнего возраста.