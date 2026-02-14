Какие пособия получают ветераны в Казахстане

С начала года на специальные выплаты уже направлено значительное финансирование.
Сколько ветеранов проживает в стране
Общее число ветеранов составляет 76 059 человек.
В их числе проживают 69 ветеранов Великой Отечественной войны. В стране также насчитывается 16 250 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ. Кроме того, зарегистрировано 26 626 ветеранов боевых действий на территории других государств. В список получателей помощи входят и 33 114 тружеников тыла периода войны.
Сколько средств уже выплачено
С начала 2026 года ветеранам выплачено специальное государственное пособие на сумму 1,5 млрд тенге.
В целом на текущий год на эти цели предусмотрено 17,7 млрд тенге.
Какие выплаты получают ветераны ВОВ
Ежемесячное специальное пособие выплачивается независимо от других социальных выплат.
Ветераны Великой Отечественной войны получают 16 МРП. В 2026 году это составляет 69 200 тенге.
Выплаты ветеранам, приравненным к участникам войны
Размер пособия зависит от категории получателей.
Лица, приравненные по льготам к людям с инвалидностью вследствие ранения или заболеваний военного времени, получают 7,55 МРП. В 2026 году это 32 654 тенге.
Граждане, приравненные к участникам войны, получают 6,19 МРП. В денежном выражении это 26 772 тенге.
Сколько получают ветераны боевых действий
Размер выплат различается в зависимости от вида участия.
Участники боевых действий в Афганистане получают 6,19 МРП. Это 26 772 тенге.
Военнослужащие, участвовавшие в миротворческих миссиях и охране границ, получают 4,8 МРП. В 2026 году это составляет 20 760 тенге.
Выплаты труженикам тыла
Труженики тыла периода Великой Отечественной войны получают 2,13 МРП. В текущем году размер выплаты составляет 9 212 тенге.