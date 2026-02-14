Какие пособия получают ветераны в Казахстане

В их числе проживают 69 ветеранов Великой Отечественной войны. В стране также насчитывается 16 250 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ. Кроме того, зарегистрировано 26 626 ветеранов боевых действий на территории других государств. В список получателей помощи входят и 33 114 тружеников тыла периода войны.