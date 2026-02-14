Эксперт рассказал, как получить пенсию 50 тысяч рублей

Чтобы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей через десять лет, официальная зарплата сейчас должна составлять 120−140 тысяч рублей, отметила в беседе с aif.ru экс-вице-спикер Госдумы, арбитражный управляющий Минюста РФ, председатель социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.
«Сегодня для будущей пенсии в 50 тысяч рублей через 10 лет нужны официальные доходы на уровне около 120−140 тысяч рублей в месяц. Однако реальные возможности большинства граждан далеки от этого уровня. Поэтому важна государственная поддержка накопительных инструментов и мотивирующая структура пенсионных коэффициентов. Чтобы через 10−15 лет пенсия в размере 50 тысяч рублей стала реальностью для большинства граждан, нужна глубокая и последовательная реформа пенсионной системы. Нынешние параметры не позволяют обеспечить такую выплату без изменения принципов формирования страховых взносов, перераспределения нагрузки между работодателем и работником и создания стимулов для более длительного участия в трудовой жизни. Продолжение реформы должно быть направлено на то, чтобы даже при средней заработной плате гражданин мог рассчитывать на достойную и прогнозируемую пенсию», — объяснила она.
