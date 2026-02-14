Ричмонд
В Новосибирской области цена на бензин АИ-92 достигла почти 60 рублей за литр

Новосибирскстат поделился данными о ценах на моторное топливо.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области средняя цена литра бензина АИ-92, которым пользуются многие водители, в конце прошлого года достигла 58,8 рубля. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Дешевле всего водителям, по данным на конец декабря 2025 года, обходилось газовое моторное топливо — в среднем 27,7 рубля за литр, дороже всего — бензин марки АИ-98 и выше, за литр которого надо было выложить в среднем 84,37 рубля.

Цена за литр бензина АИ-95 в конце прошлого года составила 62,73 рубля, за литр дизельного топлива — 78,2 рубля.