Регистрация изменений земельных участков упрощена в Беларуси

Новое постановление Госкомимущества упрощает процедуру и снижение затрат.

Источник: Комсомольская правда

Постановлением Государственного комитета по имуществу в Беларуси упрощена регистрация изменений земельных участков.

В ведомстве сообщили, что 14 февраля 2026 года вступает в силу постановление Госкомимущества от 27 января 2026 года № 2 «Об изменении постановления Госкомимущества от 25 марта 2022 г. № 11». Таким образом, упрощена регистрация изменений земельных участков.

«В случае изменения границы зарегистрированного участка, часть которого изымается, теперь наряду с землеустроительным делом можно использовать электронный каталог координат точек поворота границы», — рассказали в Госкомимущества.

Еще сообщается о снижение коэффициентов при регистрации земель. Для государственных лесохозяйственных учреждений и сельхозорганизаций, получающих участки из неиспользуемых земель сельских населенных пунктов, установлены более низкие коэффициенты компенсации затрат, связанных с регистрацией.

Кроме того, урегулирована регистрация жилых помещений госфонда. Процедуры передачи жилья в рамках указа президента № 388 от 26 июля 2010 года приведены в соответствие с действующим законодательством.

Ранее мы писали, что Минтруда раскрыло, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.

Еще рассказали, что белорусский богатырь Вячеслав Хоронеко дал советы, что есть и пить для сохранения здоровья и силы.

Прочитайте про резкую смену погоды в Беларуси из-за воздуха с Арктики: «Дождь, снег и похолодание до −20».

Тем временем снимавшийся в Минске сериал «Каменская» перезагружают — кто заменит Елену Яковлеву.

