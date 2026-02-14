Регистрация изменений земельных участков упрощена в Беларуси

Постановлением Государственного комитета по имуществу в Беларуси упрощена регистрация изменений земельных участков.
В ведомстве сообщили, что 14 февраля 2026 года вступает в силу постановление Госкомимущества от 27 января 2026 года № 2 «Об изменении постановления Госкомимущества от 25 марта 2022 г. № 11». Таким образом, упрощена регистрация изменений земельных участков.
«В случае изменения границы зарегистрированного участка, часть которого изымается, теперь наряду с землеустроительным делом можно использовать электронный каталог координат точек поворота границы», — рассказали в Госкомимущества.
Еще сообщается о снижение коэффициентов при регистрации земель. Для государственных лесохозяйственных учреждений и сельхозорганизаций, получающих участки из неиспользуемых земель сельских населенных пунктов, установлены более низкие коэффициенты компенсации затрат, связанных с регистрацией.
Кроме того, урегулирована регистрация жилых помещений госфонда. Процедуры передачи жилья в рамках указа президента № 388 от 26 июля 2010 года приведены в соответствие с действующим законодательством.
