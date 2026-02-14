В Новосибирске более 25 млн рублей направят на ремонт здания правительства региона, расположенного на Красном проспекте, 18. Соответствующий аукцион был объявлен на портале Госзакупок.
Подрядчику предстоит провести ремонт и приспособить здание к современному использованию, а также капитально отремонтировать крышу. Отметим, что данное здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Прием заявок от потенциальных подрядчиков завершился 13 февраля. Сейчас идет работа комиссии. Итоги планируют подвести 17 февраля.