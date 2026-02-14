Ричмонд
Россияне накопили «под подушкой» рекордные 17 трлн рублей наличными

Россияне увеличили объем наличных сбережений до исторического максимума — 17,1 трлн рублей.

Источник: Аргументы и факты

Объем наличных денежных средств, находящихся на руках у населения России, достиг исторического максимума — 17,1 трлн рублей. Об этом свидетельствуют результаты анализа статистических данных Банка России, проведенного РИА Новости.

По итогам 2025 года накопления в наличных рублях выросли на 4,6%. Годом ранее прирост составлял 0,1%.

Кроме того, впервые за последние три года зафиксировано увеличение объема наличной иностранной валюты у населения. По данным агентства, валютные сбережения выросли на 100 млн долларов и достигли 92,2 млрд долларов.

Таким образом, общий объем средств, которые граждане хранят вне банковской системы, продолжает увеличиваться.

Ранее Центробанк повысил прогноз инфляции на 2026 год.