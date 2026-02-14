ЦБ шокировал решением по ключевой ставке: как этот шаг скажется на рынке — мнение эксперта

По его словам, консенсус-прогноз предполагал сохранение уровня 16%, поэтому шаг регулятора стал определенным сигналом о его уверенности в формировании устойчивого тренда на замедление инфляции. При этом Банк России прямо указал на возможность продолжения плавного смягчения денежно-кредитных условий уже в марте, если динамика цен подтвердит текущие оценки.
«Такой шаг отражает баланс между необходимостью поддержать экономическую активность и сохранением контроля над инфляционными ожиданиями. Несмотря на замедление роста цен, инфляционные ожидания домохозяйств остаются повышенными, во многом под влиянием разовых фискальных факторов. Это сдерживает регулятора от более резкого снижения ставки и объясняет выбранную осторожную траекторию», — считает Александр Шнейдерман.
По его словам, для валютного рынка решение не несет шоковых последствий.
Эксперт ожидает, что в феврале курс, вероятно, продолжит закрепляться в диапазоне 74,5−81,5 рубля за доллар при отсутствии внешних потрясений. Что касается ставок по кредитам и депозитам, то в ответ на текущее решение они снизятся незначительно, на 0,25−0,5%, банки уже частично заложили будущую траекторию смягчения в свои продукты.
Базовый сценарий регулятора на 2026 год предполагает плавное снижение ключевой ставки в диапазон 13,5−14,5%. Это означает, что в первом квартале существенного давления на национальную валюту ожидать не приходится: разница процентных ставок остаётся комфортной, а политика смягчается постепенно и предсказуемо.
Эксперт связывает возможное ослабление рубля в дальнейшем не с денежно-кредитными решениями, а с фундаментальными экономическими факторами, прежде всего с сокращением торгового баланса и уменьшением предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.