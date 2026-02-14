ЦБ шокировал решением по ключевой ставке: как этот шаг скажется на рынке — мнение эксперта

Эксперт ожидает, что в феврале курс, вероятно, продолжит закрепляться в диапазоне 74,5−81,5 рубля за доллар при отсутствии внешних потрясений. Что касается ставок по кредитам и депозитам, то в ответ на текущее решение они снизятся незначительно, на 0,25−0,5%, банки уже частично заложили будущую траекторию смягчения в свои продукты.