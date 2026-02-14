В Ташобласти наладят производство микропроцессорных модулей для экспорта в СНГ и зарубежье

Предприятие будет производить средства, необходимые для внедрения цифровых государственных услуг, формирования удобных и безопасных платежных систем для удовлетворения повседневных потребностей граждан.
«Предприятие стоимостью $15 млн создается в технопарке “Eltech Industrial” в партнерстве с немецкой компанией “Infineon Technologies”. Сейчас второй этап строительства выполнен на 15%, освоено $7 млн инвестиций. В современном комплексе, площадью 4 гектара, будет создано около 100 новых рабочих мест, объем экспорта продукции составит $6 млн», — говорится в сообщении.
В 2025 году республика закупила за рубежом микропроцессорные модули, SIM-карты и различные платежные карты на $35 млн.
Ожидается, что предприятие после выхода на полную мощность будет выпускать импортозамещающую продукцию на $5 млн.
Продукцию, выпускаемую на современном предприятии, планируется экспортировать в ряд стран, среди которых Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Мозамбик, Камбоджа.
Глава государства ознакомился с условиями и технологическими процессами предприятия. По прогнозам, завод войдет в тройку крупнейших производителей в СНГ.
Даны поручения по внедрению инноваций, развитию кадрового потенциала и расширению экспорта.