Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташобласти наладят производство микропроцессорных модулей для экспорта в СНГ и зарубежье

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. На предприятии в Ташкентской области будет налажено производство микропроцессорных модулей, предназначенных для идентификации, SIM-карт, а также транспортных, социальных и международных платежных карт. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Предприятие будет производить средства, необходимые для внедрения цифровых государственных услуг, формирования удобных и безопасных платежных систем для удовлетворения повседневных потребностей граждан.

«Предприятие стоимостью $15 млн создается в технопарке “Eltech Industrial” в партнерстве с немецкой компанией “Infineon Technologies”. Сейчас второй этап строительства выполнен на 15%, освоено $7 млн инвестиций. В современном комплексе, площадью 4 гектара, будет создано около 100 новых рабочих мест, объем экспорта продукции составит $6 млн», — говорится в сообщении.

В 2025 году республика закупила за рубежом микропроцессорные модули, SIM-карты и различные платежные карты на $35 млн.

Ожидается, что предприятие после выхода на полную мощность будет выпускать импортозамещающую продукцию на $5 млн.

Продукцию, выпускаемую на современном предприятии, планируется экспортировать в ряд стран, среди которых Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Мозамбик, Камбоджа.

Глава государства ознакомился с условиями и технологическими процессами предприятия. По прогнозам, завод войдет в тройку крупнейших производителей в СНГ.

Даны поручения по внедрению инноваций, развитию кадрового потенциала и расширению экспорта.