В Ташобласти наладят производство микропроцессорных модулей для экспорта в СНГ и зарубежье

«Предприятие стоимостью $15 млн создается в технопарке “Eltech Industrial” в партнерстве с немецкой компанией “Infineon Technologies”. Сейчас второй этап строительства выполнен на 15%, освоено $7 млн инвестиций. В современном комплексе, площадью 4 гектара, будет создано около 100 новых рабочих мест, объем экспорта продукции составит $6 млн», — говорится в сообщении.