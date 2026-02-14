Ричмонд
Взаимная торговля стран ЕАЭС в 2025 году может достичь $95 млрд

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Объем взаимной торговли товарами стран ЕАЭС за 2025 год по предварительным оценкам составит $95 млрд, сообщил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев на пресс-конференции, состоявшейся в Евразийской экономической комиссии.

Источник: Sputnik.uz

Министр ЕЭК озвучил результаты макроэкономического развития государств евразийской «пятерки» по итогам 2025 года.

В ЕЭК рассказали, что способствует повышению привлекательности ЕАЭС.

Основные тезисы выступления:

По предварительным данным, в целом по ЕАЭС рост ВВП ожидается на уровне 1,7%.

Рост экономики в ЕАЭС в 2025 году обеспечили сфера услуг, розничная торговля, строительный сектор, добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность. Положительная динамика наблюдается в сельском хозяйстве.

Объем взаимной торговли товарами государств Евразийского экономического союза за 2025 год, по оценкам Комиссии, составит $95 млрд.

В январе-ноябре 2025 года поставки на общий рынок Союза продовольственных товаров, текстильных изделий и обуви увеличились на 20%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий — на 14%, продукции химической промышленности — на 2,3%.

Доля оборота взаимной торговли во внешнеторговом обороте ЕАЭС в январе-ноябре 2025 года составила 20,0%.

Инфляция в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2025 года, согласно предварительным данным, замедлилась до 6,5%.