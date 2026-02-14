Взаимная торговля стран ЕАЭС в 2025 году может достичь $95 млрд

Министр ЕЭК озвучил результаты макроэкономического развития государств евразийской «пятерки» по итогам 2025 года.
В ЕЭК рассказали, что способствует повышению привлекательности ЕАЭС.
Основные тезисы выступления:
По предварительным данным, в целом по ЕАЭС рост ВВП ожидается на уровне 1,7%.
Рост экономики в ЕАЭС в 2025 году обеспечили сфера услуг, розничная торговля, строительный сектор, добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность. Положительная динамика наблюдается в сельском хозяйстве.
Объем взаимной торговли товарами государств Евразийского экономического союза за 2025 год, по оценкам Комиссии, составит $95 млрд.
В январе-ноябре 2025 года поставки на общий рынок Союза продовольственных товаров, текстильных изделий и обуви увеличились на 20%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий — на 14%, продукции химической промышленности — на 2,3%.
Доля оборота взаимной торговли во внешнеторговом обороте ЕАЭС в январе-ноябре 2025 года составила 20,0%.
Инфляция в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2025 года, согласно предварительным данным, замедлилась до 6,5%.