Минсельхоз обещает удвоить экспорт мяса из Казахстана

«За счет реализации данных мер стоит задача по увеличению к 2031 году поголовья КРС до 12 млн голов, МРС — до 28 млн голов. Будет обеспечен рост производства мяса с 1,2 млн до 1,8 млн тонн, молока в организованных хозяйствах с 1,4 млн до 2,1 млн тонн, а также экспорта мяса в два раза», — сказал он в ходе мясного форума DALA.CAMP.