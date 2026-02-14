Минсельхоз обещает удвоить экспорт мяса из Казахстана

«За счет реализации данных мер стоит задача по увеличению к 2031 году поголовья КРС до 12 млн голов, МРС — до 28 млн голов. Будет обеспечен рост производства мяса с 1,2 млн до 1,8 млн тонн, молока в организованных хозяйствах с 1,4 млн до 2,1 млн тонн, а также экспорта мяса в два раза», — сказал он в ходе мясного форума DALA.CAMP.
По его словам, государство последовательно переходит от точечных мер поддержки к комплексной модели стимулирования, где кредитование, инвестиционные субсидии, и инфраструктурная поддержка работают как единый механизм, направленный на повышение экономической устойчивости фермеров и инвестиционной привлекательности отрасли.
За 2025 год поголовье КРС в Казахстане увеличилось на 2,4% — с 8 млн до 8,2 голов), мелкого рогатого скота (МРС) — на 1,6% (с 20,2 млн до 20,6 млн голов). Объем производства молока составил 3,8 млн тонн, что на 5% больше по сравнению с 2024 годом. Производство мяса в 2025 году достигло 1,2 млн тонн с ростом на 2,6%.
«Ситуация в отрасли свидетельствуют о недостаточности действующих мер государственной поддержки, в том числе отсутствии программ льготного кредитования, и, как следствие мы наблюдаем ограниченную инвестиционную привлекательность отрасли», — сказал он.
В этой связи Минсельхозом был утвержден комплексный план развития животноводства на 2026−2030 годы, направленный на обеспечение устойчивого развития отрасли, рост производственных показателей и сбалансированное развитие агропромышленного комплекса в целом.
План предусматривает льготное кредитование под 5−6% годовых, развитие племенного дела и научного обеспечения отрасли, укрепление кормовой базы и усиление ветеринарной безопасности, повышение инвестиционной привлекательности животноводства, внедрение современных технологий, вопросы сбыта продукции, а также расширение экспортных рынков животноводческой продукции.
Другим приоритетным направлением является рациональное освоение пастбищных угодий для развития отгонного животноводства. Эффективное управление кормовой базой позволит не только снизить себестоимость продукции, но и повысить долгосрочную устойчивость отрасли, считает он.
В этих целях Минсельхозом предлагается запуск единого кредитного продукта для развития отгонного животноводства, направленного на развитие пастбищной инфраструктуры — обводнение пастбищ, приобретение мобильных вагончиков и финансирование иных сопутствующих расходов.
В рамках имеющихся программ было профинансировано два проекта на 5,6 млрд тенге, что позволило в Улытауской области создать 35 хозяйств с поголовьем 7,8 тыс. голов КРС и 13,4 тыс. голов МРС. По словам Бердалина, активное участие в реализации таких проектов принимает и председатель правления ассоциации животноводов Turan Жанибек Кенжебаев, который в Тургайском регионе Костанайской области планирует создать 20 хозяйств на 3 млрд тенге с общим поголовьем 5 тыс. голов КРС.
Стоимость одного кг говядины должна вырасти до 10−12 тыс. тенге, заявил ранее председатель правления ассоциации животноводов Turan Жанибек Кенжебаев. Вместе с тем, даже при текущих ценах на мясо у животноводов уже вырос интерес к выращиванию крупного рогатого скота (КРС), отметил он.