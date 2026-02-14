Ричмонд
Капремонт в 80 многоквартирных домах стартовал в Татарстане

На капремонт-2026 многоквартирных домов в республике потратят 9 млрд 65 млн руб.

Источник: Аргументы и факты

В Татарстане начался капитальный ремонт в 80 многоквартирных домах в пяти районах, сообщил министр строительства, архитектура и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В программу-2026 вошли дома в 42 муниципальных образованиях, доложил министр на традиционном субботнем совещании в Доме правительства РТ. В ходе капремонта заменят 99 лифтов в 44 домах в шести муниципальных образованиях.

Всего за год планируют капитально отремонтировать 706 многоквартирных домов общей площади около 4 млн кв. м. Потратят на это 9 млрд 65 млн руб.

На организованных Фондом ЖКХ электронных аукционов уже определены подрядные организации в 293 многоквартирных домах. Ожидаются торги еще по 52 домам.