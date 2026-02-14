Что известно о технологии досветки, позволяющей Беларуси выращивать овощи зимой

В белорусских хозяйствах используют гибридная «досветка» овощей — технология, которая помогает получать урожай круглогодично, сообщает СТВ.
Премьер-министр Александр Турчин посетил одно из тепличных хозяйств под Минском, где зимой выращивают овощи. В таких теплицах почти круглый год + 25. Здесь зреют огурцы, томаты, баклажаны, перцы, а еще зелень: салат, укроп, руккола, базилик. В хозяйстве экспериментируют и проводят модернизацию.
В прошлом сезоне уже получилось собрать около 20 килограммов перца с метра квадратного. В этом технологию доработают и рассчитывают на больший урожай. Или, например, салат Айсберг. Раньше срезали около 90 тонн, а в перспективе рассчитывают на 500.
Овощи зреют как будто под солнцем — его лучи воссоздают специальные лампы. Екатерина Шавенько, заместитель директора тепличного хозяйства, рассказала о том, как это работает:
— Технология «досветки» дает возможность нам выращивать овощные культуры в зимний период, когда не хватает естественного освещения, мы используем натриевые лампы в основном для создания вот этого искусственного света. Где-то гибридная «досветка» используется, там уже подключаются светодиодные светильники.
