Китай стал покупать больше белорусской водки

По данным китайской статистики, за прошлый год эта страна импортировала водки на $33,2 млн. В 2024-м показатель был заметно ниже — $21,9 млн.
Главным поставщиком водки на китайский рынок стала Швеция — $16,81 млн. В топ-3 также Индонезия ($2,54 млн) и Россия ($2,23 млн).
Беларусь же занимает шестое место. За 2025 год закупки водки из Беларуси обошлись Китаю в $1,9 млн. В 2024-м эта сумма была $1,05 млн.
К слову, по итогам семи месяцев 2025 года Беларусь и вовсе была на второй строчке среди поставщиков водки в Китай. На тот момент наша страна уже продала в Поднебесную этого алкоголя на $1,67 млн. Больше водки на тот момент на китайский рынок поставила только Швеция — на $8,11 млн. Замыкала топ-3 поставщиков Россия, которая за январь — июль продала в Китай водки на $1,66 млн.