Китай стал покупать больше белорусской водки

К слову, по итогам семи месяцев 2025 года Беларусь и вовсе была на второй строчке среди поставщиков водки в Китай. На тот момент наша страна уже продала в Поднебесную этого алкоголя на $1,67 млн. Больше водки на тот момент на китайский рынок поставила только Швеция — на $8,11 млн. Замыкала топ-3 поставщиков Россия, которая за январь — июль продала в Китай водки на $1,66 млн.