В Красноярске появится новое кладбище на 77 гектаров — погост построят за северо-восточным промузлом (между улицей Кразовской и деревней Старцево). Как пишет в своем телеграм-канале мэр Сергей Верещагин, краевой минсельхоз уже удовлетворил ходатайство города о переводе земли в соответствующий статус.
«Ресурс Бадалыка, по сути, исчерпан. Его границы уже упираются в новую строящуюся дорогу в Солнечный. А у Шинного возможности, конечно, небезграничны», — отметил глава города.
Сейчас специалисты разрабатывают планировочную документацию. Если горсовет одобрит проект, то процесс завершат в 2026 году.
По оценкам экспертов, новый погост закроет потребность на 10−12 лет.