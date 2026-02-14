Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске появится новое кладбище на 77 гектаров

Место под новый погост уже определили.

Источник: Соцсети

В Красноярске появится новое кладбище на 77 гектаров — погост построят за северо-восточным промузлом (между улицей Кразовской и деревней Старцево). Как пишет в своем телеграм-канале мэр Сергей Верещагин, краевой минсельхоз уже удовлетворил ходатайство города о переводе земли в соответствующий статус.

«Ресурс Бадалыка, по сути, исчерпан. Его границы уже упираются в новую строящуюся дорогу в Солнечный. А у Шинного возможности, конечно, небезграничны», — отметил глава города.

Сейчас специалисты разрабатывают планировочную документацию. Если горсовет одобрит проект, то процесс завершат в 2026 году.

По оценкам экспертов, новый погост закроет потребность на 10−12 лет.