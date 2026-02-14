В Красноярске появится новое кладбище на 77 гектаров — погост построят за северо-восточным промузлом (между улицей Кразовской и деревней Старцево). Как пишет в своем телеграм-канале мэр Сергей Верещагин, краевой минсельхоз уже удовлетворил ходатайство города о переводе земли в соответствующий статус.