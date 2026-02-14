В 2026 году в Самарской области поднимут зарплату сотрудникам ФСИН благодаря изменениям в системе выплат и надбавок. Зарплаты выросли в том числе благодаря увеличению процентов надбавки за особые условия службы.
В конце 2025 года был подписан Приказ Федеральной службы исполнения наказаний «О внесении изменений в перечень должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и размеры надбавки по этим должностям, утвержденные приказом ФСИН России от 19 апреля 2024 года».
Учреждения ФСИН Самарской области приглашают жителей города на службу. Например, в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области требуются операторы надзора, начальники корпусных отделений, инспектора отдела охраны, инструктора-кинологи, инспектора режима и дежурных смен, оперуполномоченные оперативного отдела, инженеры связи и вооружений.