В Беларуси с 1 марта вырастут тарифы на воду и обслуживание лифтов

Повышение ранее планировалось с 1 января, однако его перенесли на март из-за сильных морозов.
Минск: сколько будем платить
В столице кубометр воды до 1 марта стоит 1,7858 рубля, после повышения — 2,0248 рубля.
Водоотведение подорожает с 0,9586 до 1,1295 рубля за кубометр.
Техническое обслуживание лифтов при субсидируемых тарифах увеличится с 0,0902 до 0,1034 рубля за квадратный метр. Для тех, кто оплачивает услуги по полному тарифу, цена вырастет с 0,0975 до 0,1131 рубля.
Тарифы в регионах (опубликованные решения)
Гомельская область
Вода (субсидируемый тариф): с 1,8793 до 2,2927 рубля.
Вода (полный тариф): с 2,1548 до 2,6172 рубля.
Водоотведение:
субсидируемый — с 1,6267 до 1,9701 рубля;
полный — с 1,9995 до 2,3121 рубля.
Обслуживание лифтов: с 9 копеек до 9,82 копейки за квадратный метр.
Брестская область
Вода: с 1,8494 до 2,2357 рубля.
Водоотведение:
субсидируемый тариф — с 1,6267 до 1,9701 рубля;
полный — с 1,7926 до 2,2156 рубля.
Лифты:
субсидируемый тариф — с 0,0902 до 0,1034 рубля;
полный — с 0,0993 до 0,1105 рубля.
Гродненская область
Вода:
субсидируемый тариф — с 1,8793 до 2,2927 рубля;
полный — с 2,0723 до 2,4332 рубля.
Водоотведение:
субсидируемый — с 1,626 до 1,9701 рубля;
полный — с 1,7952 до 2,1886 рубля.
Обслуживание лифтов:
субсидируемый тариф — с 0,0902 до 0,1034 рубля;
полный — с 0,0999 до 0,1141 рубля.
Почему повышение перенесли
Первоначально рост тарифов планировался в два этапа:
с января — на все услуги, кроме отопления и горячего водоснабжения (на 19,37 рубля);
с июня — на тепловую энергию для отопления и горячей воды (на 3,13 рубля).
Однако на фоне сильных морозов повышение перенесли на 1 марта. В результате, например, минчане сэкономили около 22 рублей в жировке за январь и февраль.