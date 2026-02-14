Ричмонд
В Беларуси с 1 марта вырастут тарифы на воду и обслуживание лифтов

С 1 марта 2026 года в Беларуси вырастут тарифы на отдельные жилищно-коммунальные услуги. Соответствующие решения приняты местными органами власти и опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Смартпресс

Повышение ранее планировалось с 1 января, однако его перенесли на март из-за сильных морозов.

Минск: сколько будем платить

В столице кубометр воды до 1 марта стоит 1,7858 рубля, после повышения — 2,0248 рубля.

Водоотведение подорожает с 0,9586 до 1,1295 рубля за кубометр.

Техническое обслуживание лифтов при субсидируемых тарифах увеличится с 0,0902 до 0,1034 рубля за квадратный метр. Для тех, кто оплачивает услуги по полному тарифу, цена вырастет с 0,0975 до 0,1131 рубля.

Тарифы в регионах (опубликованные решения)

Гомельская область

Вода (субсидируемый тариф): с 1,8793 до 2,2927 рубля.

Вода (полный тариф): с 2,1548 до 2,6172 рубля.

Водоотведение:

субсидируемый — с 1,6267 до 1,9701 рубля;

полный — с 1,9995 до 2,3121 рубля.

Обслуживание лифтов: с 9 копеек до 9,82 копейки за квадратный метр.

Брестская область

Вода: с 1,8494 до 2,2357 рубля.

Водоотведение:

субсидируемый тариф — с 1,6267 до 1,9701 рубля;

полный — с 1,7926 до 2,2156 рубля.

Лифты:

субсидируемый тариф — с 0,0902 до 0,1034 рубля;

полный — с 0,0993 до 0,1105 рубля.

Гродненская область

Вода:

субсидируемый тариф — с 1,8793 до 2,2927 рубля;

полный — с 2,0723 до 2,4332 рубля.

Водоотведение:

субсидируемый — с 1,626 до 1,9701 рубля;

полный — с 1,7952 до 2,1886 рубля.

Обслуживание лифтов:

субсидируемый тариф — с 0,0902 до 0,1034 рубля;

полный — с 0,0999 до 0,1141 рубля.

Почему повышение перенесли

Первоначально рост тарифов планировался в два этапа:

с января — на все услуги, кроме отопления и горячего водоснабжения (на 19,37 рубля);

с июня — на тепловую энергию для отопления и горячей воды (на 3,13 рубля).

Однако на фоне сильных морозов повышение перенесли на 1 марта. В результате, например, минчане сэкономили около 22 рублей в жировке за январь и февраль.