FT рассказала об ошибочной ставке Кубы на туризм из России и Китая

«Правительственные чиновники сказали мне, что ожидали прибытия от 1 до 2 млн китайских и российских туристов после пандемии. Они не приехали. В следующем году они все еще ждали их. К 2024 году им пришлось признать, что туристов не будет», — сказал изданию один кубинский бизнесмен.