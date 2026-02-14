Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде в ноябре средняя зарплата превысила 81 тысячу рублей

С учётом инфляции зарплаты в регионе выросли на 6−7%.

Источник: Аргументы и факты

Согласно данным Нижегородстата, средняя начисленная заработная плата в Нижегородской области в ноябре 2025 года составила 81 274 рубля. Это на 10,4% больше, чем в ноябре 2024 года.

С января по ноябрь 2025 года средняя начисленная заработная плата в регионе была на уровне 78 286 рублей.

Самый высокие зарплаты (до 140 тысяч рублей) в Нижегородской области у сотрудников нефтеперерабатывающей, химической, добывающей отраслей.

От 110 тысяч рублей до 140 тысяч рублей получают в регионе ИТ-специалисты и работники финансового сектора.

Менее 81 тысячи рублей зарплаты у нижегородских сотрудников розничной торговли, гостиничного бизнеса, административных работников и работников культуры.