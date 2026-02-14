В Нижнем Новгороде в ноябре средняя зарплата превысила 81 тысячу рублей

Согласно данным Нижегородстата, средняя начисленная заработная плата в Нижегородской области в ноябре 2025 года составила 81 274 рубля. Это на 10,4% больше, чем в ноябре 2024 года.
С января по ноябрь 2025 года средняя начисленная заработная плата в регионе была на уровне 78 286 рублей.
Самый высокие зарплаты (до 140 тысяч рублей) в Нижегородской области у сотрудников нефтеперерабатывающей, химической, добывающей отраслей.
От 110 тысяч рублей до 140 тысяч рублей получают в регионе ИТ-специалисты и работники финансового сектора.
Менее 81 тысячи рублей зарплаты у нижегородских сотрудников розничной торговли, гостиничного бизнеса, административных работников и работников культуры.