Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рост авторынка Узбекистана обеспечили отечественные модели и высокий спрос на электрокары

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. На автомобильном рынке Узбекистана наблюдается рост продаж новых автомобилей, прежде всего за счет увеличения реализации узбекских моделей и активного спроса на электромобили, которые становятся одним из главных драйверов рынка. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) опубликовал январский анализ первичного авторынка Узбекистана.

Источник: UzAuto

По данным центра, в республике отмечается динамичное развитие рынка электрокаров, где продажи подержанных электромобилей в январе увеличились на 9% и составили 6,1 тысяч единиц. При этом, первичный рынок электромобилей вырос на рекордные 45,3% и составил 4,7 тысяч электрокаров.

Региональный срез показывает, что основной объем продаж в январе пришелся на город Ташкент, где было реализовано 3,7 тысяч электромобилей или более 62% от общего объема.

Далее следуют Самаркандская (в 3,5 раза), Наманганская (в 2,4 раза), Сурхандарьинская (в 5 раз), а также Хорезмская (в 3 раза) области.

В январе продажи новых легковых автомобилей, как отечественного, так и импортного производства, увеличились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 28,6 тысяч единиц.

Наибольшая активность зафиксирована в Бухарской, Кашкадарьинской, Ферганской и Сурхандарьинской областях. При этом в Самаркандской и Хорезмской областях, а также в Ташкенте продажи снизились.

Реализация новых автомобилей узбекского производства превысила 24 тысячи единиц, что более чем на 11% выше показателя января прошлого года. В то же время продажи импортных автомобилей составили около 4,4 тысячи единиц, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.