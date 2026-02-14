Рост авторынка Узбекистана обеспечили отечественные модели и высокий спрос на электрокары

По данным центра, в республике отмечается динамичное развитие рынка электрокаров, где продажи подержанных электромобилей в январе увеличились на 9% и составили 6,1 тысяч единиц. При этом, первичный рынок электромобилей вырос на рекордные 45,3% и составил 4,7 тысяч электрокаров.
Региональный срез показывает, что основной объем продаж в январе пришелся на город Ташкент, где было реализовано 3,7 тысяч электромобилей или более 62% от общего объема.
Далее следуют Самаркандская (в 3,5 раза), Наманганская (в 2,4 раза), Сурхандарьинская (в 5 раз), а также Хорезмская (в 3 раза) области.
В январе продажи новых легковых автомобилей, как отечественного, так и импортного производства, увеличились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 28,6 тысяч единиц.
Наибольшая активность зафиксирована в Бухарской, Кашкадарьинской, Ферганской и Сурхандарьинской областях. При этом в Самаркандской и Хорезмской областях, а также в Ташкенте продажи снизились.
Реализация новых автомобилей узбекского производства превысила 24 тысячи единиц, что более чем на 11% выше показателя января прошлого года. В то же время продажи импортных автомобилей составили около 4,4 тысячи единиц, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.