Рост авторынка Узбекистана обеспечили отечественные модели и высокий спрос на электрокары

Реализация новых автомобилей узбекского производства превысила 24 тысячи единиц, что более чем на 11% выше показателя января прошлого года. В то же время продажи импортных автомобилей составили около 4,4 тысячи единиц, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.