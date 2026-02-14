Какие задачи на белорусских швейных фабриках отдадут роботам

Надежда Лазаревич уточнила, что есть большой потенциал для инновационных проектов по дефектовке тканей и другой продукции с применением технологий машинного зрения. Кроме того, планируют подключить роботов к процессам сортировки, упаковки готовых изделий, операциям подачи и укладки ткани, перемещения рулонов и готовой продукции, обрезки и обработки краев, формовки картонной упаковки и другим задачам, которые пока выполняют в ручном режиме, привлекая большое число работников.