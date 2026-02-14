Какие задачи на белорусских швейных фабриках отдадут роботам

По словам Лазаревич, автоматизация на производстве не только помогает снизить затраты, но и повышает конкурентоспособность. Предприятия, которые внедряют робототехнику, могут быстрее адаптироваться к изменениям рынка, увеличить объемы производства и сократить время выхода новой продукции.
Глава концерна подчеркнула, что с учетом современных мировых трендов в роботизации легкой промышленности потенциал для использования роботов есть на швейных, текстильных, обувных и кожевенных предприятиях. На швейных производствах эффективно внедрение роботизированных швейных машин для пошива одежды, роботизация процессов сшивания, прикрепления пуговиц и застежек, а также использование компьютерного моделирования и раскроя.
К примеру, в текстильном производстве запланирована роботизация в 2027—2035 годах упаковки и паллетизации готовых изделий на предприятиях «Оршанский льнокомбинат», БПХО, «Речицкий текстиль» и других.
Надежда Лазаревич уточнила, что есть большой потенциал для инновационных проектов по дефектовке тканей и другой продукции с применением технологий машинного зрения. Кроме того, планируют подключить роботов к процессам сортировки, упаковки готовых изделий, операциям подачи и укладки ткани, перемещения рулонов и готовой продукции, обрезки и обработки краев, формовки картонной упаковки и другим задачам, которые пока выполняют в ручном режиме, привлекая большое число работников.
Есть также планы по роботизации раскройных операций, лазерной и ножевой резки тканей, кожи и других материалов с высокой точностью, доставки материалов к производственным линиям, контроля швов и печати, заправки нитей и сшивания роботом деталей.
В 2024 году в концерне «Беллегпром» сообщали о крупной закупке для предприятий легкой промышленности роботизированных комплексов по пошиву постельного белья.
По оценке ЕАЭС, на 10 тыс. рабочих белорусских предприятий приходится пять роботов. При этом национальная стратегия устойчивого развития Беларуси предусматривает увеличение использования роботов в промышленности к 2040 году до 150 единиц на 10 тыс. работающих людей.