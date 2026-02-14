ФКР ищет подрядчика для ремонта довоенного здания на Барнаульской

Как сообщает сайт Prussia39, здание на Барнаульской было построено в 1875—1877 годах как офтальмологическая клиника и поликлиника Кёнигсбергского университета. В послевоенные годы его использовали в качестве общежития. В 2007 году дом получил статус ОКН регионального значения.