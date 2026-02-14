Департамент потребсферы Кубани дал прогноз по снижению цен на овощи

В крае продолжает действовать распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева. Согласно ему, магазины не имеют права наценивать более 10% на товары из специального «социального списка». В него входят 23 вида продуктов, включая самое необходимое и детское питание. По закону на полке всегда должен быть как минимум один товар из каждой категории с такой минимальной наценкой.