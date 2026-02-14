Департамент потребсферы Кубани дал прогноз по снижению цен на овощи

В Краснодарском крае проверили стоимость продуктов в магазинах. В начале 2026 года ситуация на полках остается спокойной и стабильной. Среди позиций, неизменившихся в цене — баранина, подсолнечное масло, молоко, сахар и соль.
Положительная динамика зафиксирована на свинину, сливочное масло и рис — на эти категории отмечено снижение стоимости. Незначительный рост цен коснулся говядины, куриных яиц и хлебобулочных изделий. Также наблюдается традиционное сезонное подорожание овощной группы, которое, по прогнозам, сменится спадом уже весной.
«Специалисты ведомства совместно с муниципалитетами проводят еженедельный мониторинг цен в объектах розничной торговли по всей территории края. Мы видим, что механизмы саморегулирования рынка и административные меры дают результат: резких скачков стоимости не зафиксировано. Торговые сети региона в полной мере соблюдают взятые на себя социальные обязательства, обеспечивая наличие доступных товаров в каждой категории», — сообщили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
В крае продолжает действовать распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева. Согласно ему, магазины не имеют права наценивать более 10% на товары из специального «социального списка». В него входят 23 вида продуктов, включая самое необходимое и детское питание. По закону на полке всегда должен быть как минимум один товар из каждой категории с такой минимальной наценкой.