Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк назвал курс доллара и курсе евро на 15 февраля

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 15 февраля, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены курсы валют на 15 февраля, воскресенье. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались прежними.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На воскресенье, 15 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8644 белорусского рубля, 1 евро — 3,4029 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7207 белорусского рубля.

В соотношении со значениями курсов валют, которые действовали в пятницу, 13 февраля, и субботу, 14 февраля, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались без изменений и в воскресенье, 15 февраля.

Еще Нацбанк сказал, как белорусам вкладывать деньги, чтобы ни в чем не разбираться и рисковать.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше