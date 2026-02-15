Нацбанк назвал курс доллара и курсе евро на 15 февраля

Национальным банком определены курсы валют на 15 февраля, воскресенье. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались прежними.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На воскресенье, 15 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8644 белорусского рубля, 1 евро — 3,4029 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7207 белорусского рубля.
В соотношении со значениями курсов валют, которые действовали в пятницу, 13 февраля, и субботу, 14 февраля, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались без изменений и в воскресенье, 15 февраля.
Еще Нацбанк сказал, как белорусам вкладывать деньги, чтобы ни в чем не разбираться и рисковать.