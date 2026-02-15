Бизнес Челябинской области готовится покорять Колумбию

Торговый представитель России в Перу, Боливии и Колумбии Павел Дорохов напомнил, что сотрудничество двух стран опирается на межправительственные соглашения 1975 и 1995 годов. А цифры говорят сами за себя: по итогам 2024 года товарооборот между Россией и Колумбией составил 317 млн долларов. Из них 186,8 млн — российский экспорт, 130,5 млн — импорт из Колумбии.