Бизнес Челябинской области готовится покорять Колумбию

Бизнес Южного Урала присматривается к Латинской Америке. В Челябинске всерьез заговорили о выходе на рынок Колумбии. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошел «Час с торгпредом», посвященный торгово-экономическим отношениям с этой страной. Чиновники, дипломаты и руководители промышленных предприятий обсуждали, что именно регион может предложить латиноамериканскому рынку и на каких условиях.
По словам заместителя министра международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области Ларисы Бахтиной, в регионе более 9 тысяч промышленных предприятий, поэтому экономический потенциал огромен. На сегодняшний день у Челябинской области 106 стран-партнеров.
— У нас действительно очень богатый регион во многих направлениях. Мы занимаем лидирующие позиции в России по добыче графита, талька, магнезита. Весь российский цинк производится именно у нас.
Торговый представитель России в Перу, Боливии и Колумбии Павел Дорохов напомнил, что сотрудничество двух стран опирается на межправительственные соглашения 1975 и 1995 годов. А цифры говорят сами за себя: по итогам 2024 года товарооборот между Россией и Колумбией составил 317 млн долларов. Из них 186,8 млн — российский экспорт, 130,5 млн — импорт из Колумбии.
В структуре поставок из России в Колумбию преобладают продукция химической промышленности и каучук, металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, а также минеральные продукты.
Поддержку в налаживании сотрудничества между Челябинской областью и Колумбией пообещала Колумбийско-Евразийская торговая палата.
— Наша палата создана для того, чтобы стать «проводником» для российских компаний, помогая им эффективно заходить на рынок Колумбии, — сказал представитель Колумбийско-Евразийской Торговой Палаты в РФ Роман Брицко.
Участники обсуждений договорились организовать во второй половине 2026 года торгово-экономическую миссию предприятий Челябинской области в Колумбию.