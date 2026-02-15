На перепутье. Куда и зачем продолжат строить метро в Самаре

В ходе своей последней прямой линии на телевидении губернатор Вячеслав Федорищев сказал, что Самаре нужны еще как минимум пять новых станций метро. И что строить их будут сразу, комплексно, а не по одной, как раньше. Редакция samara.aif.ru решила разобраться с помощью экспертов и своих читателей — на самом ли деле нужно, и насколько?
Одну строим, две в уме.
Когда метро в Самаре ещё только проектировали, а затем и строили, в 1980—2010-е годы, предполагалось, что после первой ветки, от «Юнгородка» до «Театральной», будут построены ещё две — какое-то время эти схемы даже висели в вагонах. Одна должна была начинаться на 18-м км и идти вдоль Московского шоссе в старый город, до самой Хлебной площади, пересекаясь с первой на переходе со станций «Московская» и «Карла Маркса». Третью планировали протянуть от шоколадной фабрики в Куйбышевский район — до посёлка Кряж. Планировались два пересечения: с первой веткой на «Гагаринской» и со второй на «Орловской» (её предлагали обустроить в районе Центрального автовокзала).
Возможно, в таком виде метрополитен и выполнил бы свою главную функцию — разгрузить наземный трафик в Самаре и снять нагрузку на иной общественный транспорт. Но, как выяснилось уже в ходе работ, количество тратящихся на строительство средств и сил намного превышает возможности и города, и региона. Дошло до того, что 26 января 2025 года губернатор Вячеслав Федорищев заявил в интервью ТАСС, что после запуска «Театральной» метро в Самаре строить не будут: «Мы внимательно проанализировали транспортные потоки и сейчас заказываем дополнительные исследования, потому что метро капиталоёмко и не всегда должно решать проблему грамотного градостроительного подхода».
О не самых очевидных, но серьезно повышающих капиталоёмкость строительства проблемах метро рассказал транспортный аналитик, автор проекта «Самара. Транспорт, удобный для жизни» Артемий Ярчевский. «Вопрос выбора трассировки линии метро — всегда очень комплексный: здесь кроме интересов потенциальных пассажиров нужно одновременно учесть и интересы собственников земельных участков, и сложность проходки тоннелей в зависимости от грунтов и способа строительства, и вопросы градостроительного развития — какие участки город планирует развивать и как».
Надо копать!
Настроения губернатора поменялись буквально за год. Во время прямой линии на телевидении 5 декабря 2025 года Федорищев заявил, что после пуска «Театральной» строительство метро будет продолжено: «Я сам пользуюсь метро — там нет загрузки. Но не потому что действующие станции не там, а потому что нет продолжения туда, где наибольший трафик… Нужно ещё пять станций, чтобы метро было комплексным и экономически успешным. Совместно с профильным институтом мы смотрим, где должны быть следующие станции».
С тех пор начались гадания о том, куда профильный институт (до сих пор не названный) будет продлевать самарское метро. О самом очевидном варианте высказались главные его бенефициары. На пресс-конференции 27 января 2026 года начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев сообщил, что с его точки зрения это Комсомольская площадь и расположенный там железнодорожный вокзал.
«Развитие любого транспортно-пересадочного узла с точки зрения бесшовности перевозок — это синхронизация транспорта. Да, безусловно, мы синхронизируем здесь наше пригородное движение с автобусами, с маршрутными такси и так далее. Но ключевым моментом для меня служит то, что вот эти 18 тысяч среднесуточных пассажиров имели возможность в кратчайшие сроки сесть в дополнительный городской транспорт в виде метро и отправиться в любую точку. Тем более что метрополитен у нас достаточно развит», — сказал Дмитриев.
Своё мнение специально для samara.aif.ru высказал и Артемий Ярчевский: «Логичным было бы продолжение строительства метро по двумя направлениями: это посёлок Запанской и его промышленная зона, а также стрелка рек Самары и Волги. Обе этих территории находятся недалеко от ядра исторической части города, и имеют значительный градостроительный потенциал для развития. При этом при продлении в эти районы метро от “Театральной” промежуточные станции обслужат транспортный спрос на улице Ленинградской и площади Революции или Хлебной площади, который есть у пассажиров уже сейчас».
По мнению эксперта, важно, что на этих направлениях можно сформировать грамотные с логистической точки зрения транспортно-пересадочные узлы: в Запанском — связь с железнодорожным вокзалом, а на стрелке — возможность для удобной посадки на метро всего Куйбышевского района Самары и пассажиров из Новокуйбышевска и Чапаевска. Чтобы из этих двух направлений не пришлось выбирать, можно организовать так называемое «вилочное» движение, когда часть поездов после «Театральной» пойдут в сторону Запанского и вокзала, а часть — в сторону стрелки. Такая система действует, например, на Филёвской линии метро в Москве.
«Это как ходить без штанов, но покупать украшения».
Высказались по вопросу и наши читатели.
Виктор Копылов: «Ни одному городу в России не нужно метро, кроме Москвы и Питера. Не существует для регионов такого уровня софинансирования, чтобы в обозримом будущем построить сетку метро, которая реально разгрузила бы город и охватывала большую его часть. Средств, потраченных на одну станцию, хватит на очень большие и относительно быстрые проекты в наземном транспорте. Те же развязки к 2018 году и на Ново-Садовой очень помогли всей Самаре, а ведь это далеко не пара станций метро с полупустыми вагонами. Нужно развивать общественный транспорт, строить скоростные трамваи, выделять полосы и мотивировать людей пересаживаться на автобусы и трамваи, потому что они ездит без пробок и часто. А метро — это популистский проект всех губернаторов, горожанам обычно обещают не одну станцию через пять лет, а “как в Москве”. Но это просто имиджевый проект. И очень хороший способ заработка для подрядчиков. Это как ходить без штанов, но покупать себе дорогой браслет от “Картье”.
Вера Сергеева: «Если не брать в расчет финансовый вопрос и проблемы города и области, которые просядут из-за перенаправления средств на строительство метро, то новые станции, конечно, нужны. Город-миллионник с такими расстояниями и такими пробками… Если представить, что у нас строят, как в Москве, по несколько станций в год, и этот план не растянется на десятилетия, то классно было бы проложить ветки вдоль Московского шоссе и Ново-Садовой. И соединить все три линии между собой. Тогда метро стало бы самым популярным видом транспорта, я уверена».
Валентин Худобин: «В 1980 году я пошёл в школу, в 1-й класс, и рядом с моим домом перекопали всю улицу Гагарина. Первые четыре станции открыли в 1987 году, потом довольно бодро, до 1993-го, запустили еще три… А затем снова перерыв в семь лет — пока не открыли “Московскую” в 2002 году. Но следующие две станции строили вообще 12 лет… Итого, мне 54 года, и в городе работают 10 станций метро. “Театральную” ещё не достроили, хотя работают уже четыре года. Думаю, что к железнодорожному вокзалу, как сейчас говорят, ветку дотянут к тому моменту, как я выйду на пенсию. В общем, чувствую, реально полезное и нужное городу метро я уже никогда не увижу — может быть, поколению наших правнуков посчастливится».