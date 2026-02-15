На перепутье. Куда и зачем продолжат строить метро в Самаре

Виктор Копылов: «Ни одному городу в России не нужно метро, кроме Москвы и Питера. Не существует для регионов такого уровня софинансирования, чтобы в обозримом будущем построить сетку метро, которая реально разгрузила бы город и охватывала большую его часть. Средств, потраченных на одну станцию, хватит на очень большие и относительно быстрые проекты в наземном транспорте. Те же развязки к 2018 году и на Ново-Садовой очень помогли всей Самаре, а ведь это далеко не пара станций метро с полупустыми вагонами. Нужно развивать общественный транспорт, строить скоростные трамваи, выделять полосы и мотивировать людей пересаживаться на автобусы и трамваи, потому что они ездит без пробок и часто. А метро — это популистский проект всех губернаторов, горожанам обычно обещают не одну станцию через пять лет, а “как в Москве”. Но это просто имиджевый проект. И очень хороший способ заработка для подрядчиков. Это как ходить без штанов, но покупать себе дорогой браслет от “Картье”.