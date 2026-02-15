Под Новосибирском повысили тарифы на содержание жилья

В Бердске утвердили новые тарифы на содержание жилья, которые рассчитаны для трёх групп благоустройства и коснутся домов, где собственники не определили размер платы на общем собрании, а также муниципальных квартир. Об этом сообщает издание «Бердск-Онлайн» со ссылкой на официальные данные.