Под Новосибирском повысили тарифы на содержание жилья

В Бердске утвердили новые тарифы на содержание жилья, которые рассчитаны для трёх групп благоустройства и коснутся домов, где собственники не определили размер платы на общем собрании, а также муниципальных квартир. Об этом сообщает издание «Бердск-Онлайн» со ссылкой на официальные данные.
В домах, где нет лифта и мусоропровода, стоимость составит 29,77 рубля за квадратный метр. В домах с лифтом и мусоропроводом плата будет равна 36,95 рубля за квадратный метр.
Последний раз тарифы пересматривались в феврале 2025 года, когда плата составляла 25,84 рубля за квадратный метр для домов без лифта и 32,07 рубля для домов с лифтом и мусоропроводом.
Изменённые тарифы вступят в силу для тех домов, где собственники не приняли соответствующее решение.