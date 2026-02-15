Ричмонд
Под Новосибирском повысили тарифы на содержание жилья

Последний раз тарифы пересматривались в феврале 2025 года.

Источник: Om1 Новосибирск

В Бердске утвердили новые тарифы на содержание жилья, которые рассчитаны для трёх групп благоустройства и коснутся домов, где собственники не определили размер платы на общем собрании, а также муниципальных квартир. Об этом сообщает издание «Бердск-Онлайн» со ссылкой на официальные данные.

В домах, где нет лифта и мусоропровода, стоимость составит 29,77 рубля за квадратный метр. В домах с лифтом и мусоропроводом плата будет равна 36,95 рубля за квадратный метр.

Последний раз тарифы пересматривались в феврале 2025 года, когда плата составляла 25,84 рубля за квадратный метр для домов без лифта и 32,07 рубля для домов с лифтом и мусоропроводом.

Изменённые тарифы вступят в силу для тех домов, где собственники не приняли соответствующее решение.