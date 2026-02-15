В Хабаровском крае ко Дню памяти воинов-интернационалистов выплатят по 2 тысячи рублей инвалидам боевых действий

По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в регионе произведут единовременную выплату инвалидам боевых действий и членам семей погибших защитников. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в краевом министерстве социальной защиты, размер выплаты составит 2 тысячи рублей. Средства получат более 2,5 тысячи граждан. Из регионального бюджета на эти цели уже выделено свыше 5 миллионов рублей.
В министерстве уточнили, что если выплата до кого-то не дошла, можно обратиться в центр социальной поддержки по месту проживания и подать заявление.