В Хабаровском крае ко Дню памяти воинов-интернационалистов выплатят по 2 тысячи рублей инвалидам боевых действий

В России отмечают День памяти воинов-интернационалистов — тех, кто исполнял свой воинский долг за пределами Отечества.

По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в регионе произведут единовременную выплату инвалидам боевых действий и членам семей погибших защитников. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в краевом министерстве социальной защиты, размер выплаты составит 2 тысячи рублей. Средства получат более 2,5 тысячи граждан. Из регионального бюджета на эти цели уже выделено свыше 5 миллионов рублей.

В министерстве уточнили, что если выплата до кого-то не дошла, можно обратиться в центр социальной поддержки по месту проживания и подать заявление.