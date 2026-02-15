Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Zeekr за пять миллионов ломаются автопилот и камеры из-за русских морозов

Премиальные китайские Zeekr не выдерживают российских морозов — у электрокаров за пять миллионов рублей массово «отваливаются» автопилот и камеры заднего вида. На это жалуются владельцы модели 007, продажи которой начались в минувшем году, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

По словам водителей, причина в системе сопровождения из радаров, которая перестаёт работать из-за сильных морозов. После этого на экране высвечивается ошибка на китайском языке. Помочь не могут ни сервисы, ни отдельные специалисты.

Также страдают редукторы. Они выходят из строя при пробеге от 15 тысяч километров, но и заменить их получается.

Ранее автолюбители пожаловались на китайские Haval. По данным Life.ru, из-за наших морозов у иномарок ломаются ручки, блокируются двери, а двигатель не заводится.

Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.