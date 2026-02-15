У Zeekr за пять миллионов ломаются автопилот и камеры из-за русских морозов

По словам водителей, причина в системе сопровождения из радаров, которая перестаёт работать из-за сильных морозов. После этого на экране высвечивается ошибка на китайском языке. Помочь не могут ни сервисы, ни отдельные специалисты.
Также страдают редукторы. Они выходят из строя при пробеге от 15 тысяч километров, но и заменить их получается.
Ранее автолюбители пожаловались на китайские Haval. По данным Life.ru, из-за наших морозов у иномарок ломаются ручки, блокируются двери, а двигатель не заводится.
