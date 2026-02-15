Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре готово основание на строящейся станции метро «Театральная»

Подрядчик закончил подготовку жесткого основания в левом перегонном тоннеле строящейся станции метро «Театральная» в Самаре.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил министр строительства региона Александр Фомин.

«Метростроители трудятся в круглосуточном режиме, ведя укладку путей, укрепление сводов и монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Одновременно с этим чиновники подготовили план восстановления инфраструктуры. В течение 2026 года откроют проезд по участкам улиц, закрытым из-за строительства метро в Самаре. Территории благоустроят. Движение транспорта на этих участках будет восстановлено.

Строительство «Театральной» планируется завершить в декабре 2026 года и открыть в первом квартале 2027 года. В настоящее время завершена проходка обоих тоннелей к будущей станции.