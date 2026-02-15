В Самаре готово основание на строящейся станции метро «Театральная»

Об этом сообщил министр строительства региона Александр Фомин.
«Метростроители трудятся в круглосуточном режиме, ведя укладку путей, укрепление сводов и монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.
Одновременно с этим чиновники подготовили план восстановления инфраструктуры. В течение 2026 года откроют проезд по участкам улиц, закрытым из-за строительства метро в Самаре. Территории благоустроят. Движение транспорта на этих участках будет восстановлено.
Строительство «Театральной» планируется завершить в декабре 2026 года и открыть в первом квартале 2027 года. В настоящее время завершена проходка обоих тоннелей к будущей станции.