В Башкирии посчитали безработных

Из них численность официально зарегистрированных в качестве безработных составила 8,7 тысячи человек.
«Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4% к численности рабочей силы», — отметили статистики.
За декабрь прошлого года статус безработного в Башкирии получили 2,3 тысячи человек, нашли работу с помощью службы занятости 1,5 тысячи человек.
«Потребность организаций в работниках, заявленная в центры занятости населения работодателями республики, к концу декабря 2025 года составила 29,3 тысячи человек. По сравнению с концом ноября прошлого года, она уменьшилась на 1,8%», — уточнили в Башстате.
