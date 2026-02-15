Ричмонд
В Башкирии посчитали безработных

К концу декабря 2025 года на учете в службе занятости населения Башкирии состояли 9,2 тысячи не занятых трудовой деятельностью жителей республики. Такие данные приводит Башстат.

Источник: Башинформ

Из них численность официально зарегистрированных в качестве безработных составила 8,7 тысячи человек.

«Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4% к численности рабочей силы», — отметили статистики.

За декабрь прошлого года статус безработного в Башкирии получили 2,3 тысячи человек, нашли работу с помощью службы занятости 1,5 тысячи человек.

«Потребность организаций в работниках, заявленная в центры занятости населения работодателями республики, к концу декабря 2025 года составила 29,3 тысячи человек. По сравнению с концом ноября прошлого года, она уменьшилась на 1,8%», — уточнили в Башстате.

Ранее статистики назвали численность экономически активного населения Башкирии.