В Ростове экстренно расселяют жильцов аварийного дома, который может рухнуть

Жильцов проинформировали о грозящей опасности и рассказали, как быть дальше. Семьи ростовчан могут переселиться в маневренный фонд или продать свои старые квартиры муниципалитету, чтобы приобрести другое жилье. Однако, как показывает практика, второй вариант устраивает людей только тогда, когда им предлагают адекватную цену.