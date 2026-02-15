Ричмонд
В Ростове экстренно расселяют жильцов аварийного дома, который может рухнуть

В Донской столице жилой дом угрожает рухнуть вместе с жильцами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове нуждается в экстренном расселении аварийный жилой дом. Об этом информирует в телеграм-канале глава Октябрьского района Бебури Месхи.

В сообщении говорится, что дом № 61 на улице Козлова признали подлежащим сносу еще в 2020 году. А 12 февраля 2026-го эксперты, проводившие мониторинг здания, пришли к выводу, что его несущие конструкции находятся в критическом состоянии.

— В связи с выявленной угрозой самообрушения и необходимостью немедленного расселения оставшихся жителей мною был организован экстренный выезд на место, — сообщил чиновник.

Жильцов проинформировали о грозящей опасности и рассказали, как быть дальше. Семьи ростовчан могут переселиться в маневренный фонд или продать свои старые квартиры муниципалитету, чтобы приобрести другое жилье. Однако, как показывает практика, второй вариант устраивает людей только тогда, когда им предлагают адекватную цену.