Радиоведущий обвинил Google в краже его голоса для обучения ИИ

Американский радиоведущий Дэвид Грин подал в суд на компанию Google, обвинив ее в использовании его голоса для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, речь идет о сервисе NotebookLM. В иске утверждается, что неназванная компания, специализирующаяся на судебной экспертизе ИИ, пришла к выводу: с вероятностью от 53 до 60% для создания мужского аудиоголоса сервиса использовались записи речи журналиста.
Сам Грин заявил, что голос ИИ «звучит точно так же, как и он сам» — от интонации и ритма до характерных пауз и слов-паразитов. По его словам, искусственный голос воспроизводит даже такие особенности речи, как заминки «эээ» и употребление слова «типа».
Профессор цифрового права Корнеллского университета Джеймс Гриммельман отметил, что истцу не обязательно доказывать стопроцентное совпадение голосов или прямой факт обучения на его записях. Достаточно продемонстрировать, что ИИ-голос имитирует узнаваемые особенности его речи.
В Google отвергли обвинения. Представитель компании Хосе Кастанеда заявил The Washington Post, что для создания аудиоаватаров NotebookLM был нанят профессиональный актер. «Эти обвинения безосновательны», — подчеркнул он.
Дэвид Грин известен как ведущий политического подкаста Left, Right & Center, а также многолетний голос программы Morning Edition на National Public Radio. По данным NPR, в период с 2012 по 2020 год его передачи слушали около 13 млн человек.
Эксперты отмечают, что технологии клонирования голоса активно развиваются. Ранее Microsoft представила систему VALL-E, способную воспроизводить голос по короткому аудиофрагменту, а разработчики ChatGPT показали нейросеть Voice Engine, воссоздающую речь человека на основе 15-секундной записи.