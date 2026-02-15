Радиоведущий обвинил Google в краже его голоса для обучения ИИ

Сам Грин заявил, что голос ИИ «звучит точно так же, как и он сам» — от интонации и ритма до характерных пауз и слов-паразитов. По его словам, искусственный голос воспроизводит даже такие особенности речи, как заминки «эээ» и употребление слова «типа».