Нацбанк уменьшил курс доллара и курсе евро на 16 февраля после выходных

Нацбанк Беларуси понизил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 16 февраля, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил валютные курсы на 16 февраля, понедельник. В частности, после выходных курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 16 февраля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8618 белорусского рубля, 1 евро — 3,3940 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7199 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 13 февраля, субботу, 14 февраля, и воскресенье, 15 февраля, курс евро, курс доллара и курс российского рубля уменьшились в понедельник, 16 февраля. Заметнее при этом в сторону уменьшения был скорректирован курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0026 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0089 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0008 белрубля.

Тем временем Белстат назвал среднюю зарплату чиновников в Беларуси.

