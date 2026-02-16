Нацбанк уменьшил курс доллара и курсе евро на 16 февраля после выходных

В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 13 февраля, субботу, 14 февраля, и воскресенье, 15 февраля, курс евро, курс доллара и курс российского рубля уменьшились в понедельник, 16 февраля. Заметнее при этом в сторону уменьшения был скорректирован курс европейской валюты.