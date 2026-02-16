Ричмонд
Россия обогнала Италию по ВВП в номинальном выражении

По итогам 2025 года ВВП России в номинальном выражении превысил показатель Италии, следует из расчётов РИА Новости.

По итогам 2025 года ВВП России в номинальном выражении превысил показатель Италии, следует из расчётов РИА Новости.

Согласно первой оценке Росстата, российская экономика достигла 213,5 триллиона рублей, что в долларовом эквиваленте составляет 2,556 триллиона. Предварительные данные по Италии, подготовленные аналитиком Кириллом Кононовым, оценивают ВВП страны в 2,255 триллиона евро, или 2,550 триллиона долларов.

Таким образом, Россия заняла место выше Италии в рейтинге крупнейших экономик мира.

Ранее сообщалось, что дефицит внешней торговли Украины составил десятки миллиардов долларов США.

