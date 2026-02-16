ТПП предложила распространить практику обязательных инвестиций еще на пять сфер

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила расширить практику замены штрафов на обязательные инвестиции для устранения нарушений компании. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо ТПП в Минэкономразвития РФ.
По данным издания, ТПП предлагает расширить программу «Инвестиции вместо штрафов» на строительство, пожарную и санитарную безопасность, охрану труда, транспорт и сферу услуг. Это сделает инструмент более рабочим и позволит устранять нарушения без риска для граждан и без остановки работы компаний, отметили в ведомстве.
«Механизм “Инвестиции вместо штрафов” — это попытка сделать контроль более эффективным. Если компания не может быстро исправить нарушение, она может согласовать с надзорными органами более длинный план. В этот период бизнес вкладывается в решение проблемы, а государство отказывается от штрафов», — пояснил газете глава ТПП Сергей Катырин.
Он отметил, что в таком случае компания должна признать результаты проверки, представить дорожную карту и регулярно отчитываться о ходе работ. Так, под контролем надзорных органов и прокуратуры государство получает от компании устранение нарушений.