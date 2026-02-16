ТПП предложила распространить практику обязательных инвестиций еще на пять сфер

«Механизм “Инвестиции вместо штрафов” — это попытка сделать контроль более эффективным. Если компания не может быстро исправить нарушение, она может согласовать с надзорными органами более длинный план. В этот период бизнес вкладывается в решение проблемы, а государство отказывается от штрафов», — пояснил газете глава ТПП Сергей Катырин.