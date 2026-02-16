Промышленность Новосибирской области снизилась на 2,1%

Индекс промышленного производства в Новосибирской области по итогам 2025 года составил 97,9% к уровню предыдущего года, что означает умеренное снижение выпуска продукции на 2,1%. Единственным сегментом с положительной динамикой стала добыча полезных ископаемых, выросшая на 0,8%. Данные опубликованы Новосибирскстатом.
В остальных отраслях зафиксировано падение: в энергетике, тепло- и газоснабжении показатели снизились на 1,2%, в обрабатывающих производствах — на 2,4%. Наиболее существенное сокращение отмечено в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений — минус 10,5% по сравнению с 2024 годом.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что производство курицы в Новосибирской области выросло на 7,5%.