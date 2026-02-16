Правила оформления рассрочки изменятся с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу обновлённые правила оформления рассрочки, которые изменят подход к услуге «оплата частями». По словам депутата Госдумы и члена Национального финансового совета Банка России Сергея Гаврилова, соответствующий федеральный закон, подписанный в июле 2025 года, начнёт действовать с указанной даты.
Парламентарий отметил, что теперь взаимоотношения между оператором и продавцом будут регламентированы в части цены, сроков, обработки данных и штрафных санкций.
Согласно закону 283-ФЗ, цена по договору рассрочки должна соответствовать цене товара при полной оплате. Прошлые схемы, когда на ценнике указывалась одна сумма, а при оплате сразу — другая, теперь запрещены.
Для беспроцентной рассрочки через оператора также вводятся ограничения. С 1 апреля 2026 года максимальный срок таких договоров составит шесть месяцев, а с апреля 2028 года этот период сократится до четырёх месяцев. Гаврилов подчеркнул, что рассрочки на год или два выходят за рамки нового закона и автоматически относятся к другой категории сделок. В таких случаях отношения будут регулироваться либо законодательством о потребительском кредите с обязательным расчётом полной стоимости и передачей данных в бюро кредитных историй, либо нормами Гражданского кодекса, если рассрочку предоставляет сам продавец.
Что касается взаимодействия с кредитными историями, то, как пояснил Гаврилов, обязанность оператора направлять туда сведения возникает не всегда. Если общая сумма обязательств клиента перед конкретным оператором не превышает 50 тысяч рублей, данные в бюро кредитных историй не передаются.
Для новых договоров также установлен предел ответственности за просрочку — не более 20% годовых от суммы долга. Гаврилов особо подчеркнул, что все договоры рассрочки, оформленные до 1 апреля 2026 года, продолжат действовать на прежних условиях и новые правила на них не будут распространяться. Кроме того, он уточнил, что закон не затрагивает случаи, когда рассрочку предоставляет сам магазин без участия оператора; такие отношения по-прежнему будут регулироваться Гражданским кодексом и законодательством о защите прав потребителей.
Татьяна Картавых