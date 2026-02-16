Правила оформления рассрочки изменятся с 1 апреля

Для беспроцентной рассрочки через оператора также вводятся ограничения. С 1 апреля 2026 года максимальный срок таких договоров составит шесть месяцев, а с апреля 2028 года этот период сократится до четырёх месяцев. Гаврилов подчеркнул, что рассрочки на год или два выходят за рамки нового закона и автоматически относятся к другой категории сделок. В таких случаях отношения будут регулироваться либо законодательством о потребительском кредите с обязательным расчётом полной стоимости и передачей данных в бюро кредитных историй, либо нормами Гражданского кодекса, если рассрочку предоставляет сам продавец.