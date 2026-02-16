Франция и Польша увеличили поставки вина в Россию в 2025 году

Франция и Польша в 2025 году вернулись в число ведущих поставщиков вина в Россию среди стран ЕС, увеличив свои поставки до рекордных уровней. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Лидерами по поставкам вина в 2025 году в Россию среди стран ЕС стали Италия и Латвия. Стоимость их поставок составила 207,4 миллиона евро и 106,7 миллиона евро, соответственно.
Польша заняла третью позицию, впервые обогнав Испанию. В 2023 году поляки поставили в Россию вина на рекордные 70,8 миллиона евро, что на 21% больше, чем годом ранее.
Франция увеличила экспорт в 5,1 раза и отправила в Россию вина на 34,4 миллиона евро. Это максимальный показатель с 2017 года. Прирост позволил Франции вернуться в пятерку крупнейших экспортеров из ЕС впервые с 2021 года.
Ранее KP.RU писал, что российское виноделие демонстрирует рост. Эксперт рынка алкогольной продукции Максим Черниговский уточнил, что при сохранении текущих мер поддержки и тарифной политики, в 2026 году ожидается, что доля российских вин может достичь 65−67%.