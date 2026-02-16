«Ведомости»: ГК «Элемент» поставит около 200 тыс. чипов для гражданских БПЛА

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. ГК «Элемент» планирует в 2026 году произвести не менее 200 тыс. отечественных чипов для гражданских беспилотников. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
По его словам, «Элемент» заключил контракт на поставку не менее 200 тыс. 32-битных микроконтроллеров для систем управления двигателями гражданских беспилотников.
По данным представителя, помимо чипов для систем управления двигателем проводится тестирование аналогичного чипа для полетных контроллеров. Он также подчеркнул, что проект реализуется в рамках программы по достижению наличия 70,3% отечественных компонентов в БПЛА к 2030 году.
