Завод «Амурсталь» в Хабаровском крае перешёл на экономику замкнутого цикла

Промышленные предприятия Хабаровского края переходят к экономике замкнутого цикла. В их числе крупнейший на Дальнем Востоке металлургический завод «Амурсталь», который в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие» внедрил технологии по переработке вторичного сырья. Как рассказали в региональном министерстве промышленности и торговли, завод при помощи дробильно-сортировочного комплекса производит глубокую переработку шлака, который является побочным продуктом производства металла, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Комплекс работает по принципу магнитной сепарации: шлак загружается в установку и разбивается на мелкие фракции. Они, в свою очередь, разделяются на две составляющие: минеральную и железную. Железо вновь поступает в производство, а минеральное сырье — шлаковый щебень — отправляется на реализацию. В 2025 году на заводе переработали более 450 тыс. тонн шлака, которые превратились в 120 тыс. тонн песка, а также 330 тыс. тонн щебня различных фракций», — отметили в Минпромторге края.
Сырье применяют в строительных и дорожных работах. Щебень используют для производства асфальта, огнеупорного бетона, блоков и плит, из которых возводят объекты высокой прочности, и железобетонных изделий, шлакоблоков, тротуарной плитки и в качестве подсыпки для дорожного покрытия.
Кроме того, на предприятии реализована система замкнутого оборотного водоснабжения, которая синхронизируется с федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». В числе его ключевых целей снижение доли отходов на захоронение до 50%, увеличение сортировки до 100%, а также вовлечение в оборот не менее 25% отходов производства и потребления.
«Завод очищает промышленные сточные воды при помощи оборудования и сооружений энергоцеха. Его система состоит из каскада первичных и вторичных, радиальных и горизонтальных отстойников, градирен, шламонакопителей, насосных станций. Уже очищенная вода возвращаются в производство. Через оборотную систему предприятия проходит около 10,8 млн кубических метров сточных вод в месяц», — отметили в профильном ведомстве.
Для исключения аварийных сбросов из ливневого отстойника загрязненных вод, содержащих нефтепродукты, смонтированы переливные трубы. Это позволяет исключить загрязнение природных водных объектов и почвы нефтепродуктами при обильных природных осадках.
