Завод «Амурсталь» в Хабаровском крае перешёл на экономику замкнутого цикла

«Комплекс работает по принципу магнитной сепарации: шлак загружается в установку и разбивается на мелкие фракции. Они, в свою очередь, разделяются на две составляющие: минеральную и железную. Железо вновь поступает в производство, а минеральное сырье — шлаковый щебень — отправляется на реализацию. В 2025 году на заводе переработали более 450 тыс. тонн шлака, которые превратились в 120 тыс. тонн песка, а также 330 тыс. тонн щебня различных фракций», — отметили в Минпромторге края.