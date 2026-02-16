Гильдия риелторов: только 28 регионов активно застраиваются современным жильем

По данным аналитиков, 69% из всего объема строящегося жилья в РФ — это квартиры площадью до 55 кв. м (в течение последних трех лет этот показатель составлял 66%, в третьем квартале 2025 года — 67%), рост за последние месяцы еще 2% в пользу малоформатного жилья. Тенденция лидерства однокомнатных квартир сохраняется уже полтора года, при этом заметно становится уменьшение двухкомнатных «классических» квартир и рост евродвушек, которые по своей сути являются также однокомнатными квартирами. Квартиры больших размеров ни по количеству, ни по площади не прирастают уже четыре года подряд.