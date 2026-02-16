«Ведомости»: рынок облачных хранилищ показал наибольший рост в 2025 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Рынок облачных решений стал самым быстрорастущим сегментом IT-рынка в 2025 году. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков МТС Web Services, MWS Cloud.
По данным издания, за 2025 год рынок облачных решений увеличился на 36,7%, до 226,9 млрд руб., при общем объеме российского IT-рынка в 1,5 трлн руб. Кроме того, доля облачных решений в общем объеме IT-рынка выросла с 10,7% в 2021 г. до 15,2%.
В отчете также отмечается, что в структуре облачного рынка доля IaaS-решений (Платформа как сервис) превышает 80% совокупного объема, что отражает продолжающуюся миграцию базовых IT-систем и вычислительных ресурсов в облако.