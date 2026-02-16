«Ведомости»: рынок облачных хранилищ показал наибольший рост в 2025 году

По данным издания, за 2025 год рынок облачных решений увеличился на 36,7%, до 226,9 млрд руб., при общем объеме российского IT-рынка в 1,5 трлн руб. Кроме того, доля облачных решений в общем объеме IT-рынка выросла с 10,7% в 2021 г. до 15,2%.