В Росавиации отметили комплексное развитие аэропорта Толмачёво в Новосибирске

Делегация также побывала в действующем ангаре S7 Group, где проводится техническое обслуживание и ремонт воздушных судов авиакомпании, и ознакомилась с ходом строительства второго аналогичного комплекса. Кроме того, в ходе визита обсуждались вопросы развития кадрового потенциала. На территории аэропорта уже началось возведение филиала авиационного учебного центра S7 Training, который будет обеспечивать полный цикл подготовки членов экипажей не только для S7 Airlines, но и для других российских авиакомпаний. Его ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год.