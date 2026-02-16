Не больше 5 кг: в сети новосибирских магазинов ограничили продажу огурцов

В «Пятёрочке» ситуация не менее показательная: огурцы тюменского производства можно купить по цене около 145 рублей за штуку, но вес овоща на ценнике не указан. Короткоплодные огурцы премиум-класса стоят 269 рублей за упаковку весом 450 граммов, что составляет почти 596 рублей за килограмм. Среднеплодные гладкие огурцы продаются по 260 рублей за 600 граммов, или около 426 рублей за килограмм.