Не больше 5 кг: в сети новосибирских магазинов ограничили продажу огурцов

В Новосибирске в некоторых магазинах ввели ограничения на покупку свежих огурцов. Об этом сообщил телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», ссылаясь на жалобы местных жителей в социальных сетях.
По словам горожан, в отдельных торговых точках огурцы продают по цене от 1 до 1,5 тысячи рублей за килограмм. Журналисты проверили информацию и не обнаружили таких высоких цен, но всё же отметили значительное подорожание огурцов в магазинах областного центра.
Например, в сети магазинов «Ярче» огурцы стоят 300 рублей за килограмм, и на ценнике указано ограничение — не более пяти килограммов в одни руки. Рядом на полке лежат импортные ананасы, которые продаются по 220 рублей за килограмм.
Жители Новосибирска также сообщают, что рыночные торговцы массово скупают огурцы в «Ярче» и «Чижике», чтобы затем перепродать их по 400 рублей.
В «Пятёрочке» ситуация не менее показательная: огурцы тюменского производства можно купить по цене около 145 рублей за штуку, но вес овоща на ценнике не указан. Короткоплодные огурцы премиум-класса стоят 269 рублей за упаковку весом 450 граммов, что составляет почти 596 рублей за килограмм. Среднеплодные гладкие огурцы продаются по 260 рублей за 600 граммов, или около 426 рублей за килограмм.
Татьяна Картавых