Эксперт объяснил, как избежать неожиданных списаний со счетов

Россиян предупредили о возможности списания денег банками со счетов клиентов, которые не совершали операций в течение длительного времени. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмиру Асяеву.
По словам Асяевой, некоторые финансовые учреждения указывают на подобные комиссии в своих договорах с клиентами. Она отметила, что ситуация с комиссиями за неактивные счета является классическим примером информационной асимметрии между банками и их клиентами.
«Большинство людей не читают договоры целиком и не отслеживают изменения тарифов, что выступает фактором неожиданности для списаний», — пояснила Асяева.
Эксперт добавила, что экономическая логика банков в данной ситуации вполне очевидна: неактивные счета требуют технической поддержки, хранения данных и отчетности перед регулятором. В связи с этим банки перекладывают издержки на клиентов.
Асяева также подчеркнула, что финансовые организации должны информировать своих клиентов о таких условиях понятным и доступным языком, а не через документы с мелким шрифтом.
Для предотвращения неожиданных списаний эксперт советует регулярно проверять выписки по счетам и закрывать неиспользуемые карты и счета через мобильный банк. Кроме того, она рекомендует настраивать уведомления о любых списаниях.
