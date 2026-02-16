Эксперт объяснил, как избежать неожиданных списаний со счетов

Россиян предупредили о возможности списания денег банками со счетов клиентов, которые не совершали операций в течение длительного времени. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмиру Асяеву.