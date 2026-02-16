Франция и Польша увеличили экспорт вина в Россию до рекордных показателей

По итогам 2025 года Польша и Франция вошли в число ведущих европейских поставщиков вина в Россию, установив многолетние рекорды по объёму экспорта.
Как выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата, первую строчку в рейтинге стран ЕС по-прежнему занимает Италия (207,4 млн евро, −16%), вторую — Латвия (106,7 млн евро, −12%).
Польша впервые поднялась на третье место, отправив вина на 70,8 млн евро (+21%), вытеснив Испанию. Франция, нарастившая экспорт в 5,1 раза (до 34,4 млн евро), вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков впервые с 2021 года.
Замыкает пятёрку Португалия (34 млн евро, −18%). В десятку также вошли Германия (24,6 млн евро, −19%), Испания (20,1 млн евро, −71%), Литва (10,4 млн евро, −44%), Австрия (5,8 млн евро, +50%) и Чехия (2,1 млн евро, −14%).
Ранее сообщалось, что Россия обогнала Италию по ВВП в номинальном выражении.
