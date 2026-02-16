Россия вошла в пятерку крупнейших производителей картофеля в мире

В 2024 году Россия вырастила 18,4 млн тонн картофеля. Это 4,7% от мирового объема — почти каждая двадцатая тонна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Всего в мире за год собрали 390,4 млн тонн картофеля. Более свежих данных пока нет.
Больше всех вырастил Китай — 94,8 млн тонн. Это около четверти мирового объема. На втором месте Индия — 57,1 млн тонн. Далее идут Украина — 21,1 млн тонн и США — 19,1 млн тонн.
Россия заняла пятое место. Белоруссия оказалась на 23-й позиции с результатом 3,1 млн тонн.
Самыми крупными экспортерами картофеля стали Франция, Нидерланды, Германия, Бельгия и Египет.
