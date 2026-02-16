Россия вошла в пятерку крупнейших производителей картофеля в мире

В 2024 году Россия вырастила 18,4 млн тонн картофеля. Это 4,7% от мирового объема — почти каждая двадцатая тонна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.