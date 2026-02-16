Ричмонд
РФ, ОАЭ и Кипр вложили почти 88% всех иностранных инвестиций в Минск

Власти раскрыли, что зарубежные инвесторы вложили $4,1 млрд в организации Минска.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько зарубежные инвесторы вложили денег в Минск в 2025 году. Об инвестпроектах рассказали в Главном статистическом управлении Минска.

Так, в 2025-м инвесторами из-за рубежа было вложено в проекты реального сектора экономики (кроме банков) 4,1 миллиарда долларов. При этом прямые иностранные инвестиции поступили в объеме 3,7 миллиарда долларов (90,5% от всего объема).

Главными инвесторами минских организаций стали российские субъекты хозяйствования. Из России поступило 70% ото всех иностранных инвестиций в прошлом году. Еще 9% инвестиций пришли из Объединенных Арабских Эмиратов, еще 8,8% средств вложили инвесторы с Кипра.

Организации Минска (кроме банков) в 2025-м инвестировали за границу 2,9 миллиарда долларов, из которых 93,2% было направлено субъектам хозяйствования в России. Доля прямых инвестиций за рубеж составила 51% ото всех инвестиций.

Еще мы писали, что самые дорогие ювелирные изделия в Беларуси стоят 45 — 70 тысяч рублей.