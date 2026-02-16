РФ, ОАЭ и Кипр вложили почти 88% всех иностранных инвестиций в Минск

Так, в 2025-м инвесторами из-за рубежа было вложено в проекты реального сектора экономики (кроме банков) 4,1 миллиарда долларов. При этом прямые иностранные инвестиции поступили в объеме 3,7 миллиарда долларов (90,5% от всего объема).