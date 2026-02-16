Россиянам объяснил, как выселить арендатора-банкрота

Если арендатор признан банкротом и не платит за жилье, собственнику нужно действовать через суд. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, сначала арендодатель должен направить квартиранту заказное письмо с описью вложения. В нем нужно потребовать погасить долг и освободить квартиру в установленный срок.
Если жилец не съезжает добровольно, следует подать иск в районный суд по месту нахождения квартиры. В суде можно требовать выселения и взыскания задолженности. После получения решения и исполнительного листа вопросом займутся судебные приставы.
Если в отношении арендатора уже идет процедура личного банкротства, собственнику необходимо подать заявление в суд и уведомить финансового управляющего о наличии долга.
Юрист подчеркнул, что сам по себе статус банкрота не прекращает договор аренды. Однако арендодателю нужно доказать нарушение условий договора.
Чтобы снизить риски, Хаминский советует заранее прописывать в договоре четкие условия оплаты, сроки, порядок расторжения и возврата залога. Также можно указать право досрочно расторгнуть договор, если оплата задерживается более двух раз.
При этом юрист предупредил: нельзя пытаться выселить жильца самостоятельно. Смена замков, отключение электричества или выбрасывание вещей могут привести к уголовной ответственности. Все действия должны проходить только в рамках закона.
Читайте также: Российский военный получил 23 года за жестокое убийство беременной.